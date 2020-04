Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Министерство торговли США объявило 27 апреля 2020 года о новых мерах экспортного контроля, направленных на предотвращение попыток организаций в Китае, России и Венесуэле приобрести американскую технологию, которая может быть использована для разработки оружия, военных самолётов или технологий наблюдения через гражданские цепочки поставок или под предлогом гражданского использования для военных целей и для конечных военных пользователей.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил: «Важно учитывать последствия ведения бизнеса со странами, которые имеют историю переориентации товаров, приобретённых у американских компаний для военных целей. Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американский экспортный контроль и подорвать американские интересы в целом, и поэтому мы будем оставаться бдительными, чтобы гарантировать, что американские технологии не попадут в чужие руки».

В министерстве торговли США есть Бюро промышленности и безопасности (The Bureau of Industry and Security — BIS). Именно это подразделение ведомства отвечает за надзор за деятельностью по экспортному контролю. Официально заявленная миссия BIS заключается в продвижении целей национальной безопасности и внешней политики США путем обеспечения эффективного экспортного контроля и соблюдения договорных обязательств, а также содействия постоянному стратегическому технологическому лидерству США.