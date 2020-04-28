Киев, , 15:15 — REGNUM Власти Украины приняли решение о снятии ранее введенных ограничений на экспорт кукурузы урожая 2019 года.

Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА), передает корреспондент ИА REGNUM.

Ассоциация благодарит за «своевременную позицию» министерство экономики Украины.

Ранее предельный объем экспорта кукурузы урожая 2019 года до 31 августа 2020 был установлен на уровне 29,3 млн тонн.

В комментарии экспертов УЗА отмечается, что сейчас перед украинскими аграриями стоит задача успеть продать чрезмерные остатки кукурузы, пока международные цены благоприятны. Отмечается, что цены на урожай следующего маркетингового года значительно ниже, и при этом хранить кукурузу значительно труднее и дороже, чем другие зерновые культуры.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты аграрной отрасли заявили, что никаких предпосылок для дефицита кукурузы на внутреннем рынке Украины нет. В заявлении отмечалось, что в прошлом году Украина получила рекордный урожай кукурузы — 35,2 млн т, а в этом году урожай данной культуры может достичь нового рекорда.

Кукуруза, наряду с подсолнечным маслом и пшеницей, является одним из главных экспортных продуктов Украины.