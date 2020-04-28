Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Министерство финансов Грузии разъяснило, кому положены компенсации, которые правительство Грузии, вероятно, с конца мая, начнет выплачивать гражданам в условиях пандемии коронавируса.

С вступительным словом на брифинге выступил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани. Он напомнил основные положения представленного премьером Георгием Гахария на прошлой неделе антикризисного экономического плана, а также те «моментальные действия», которые правительство уже приняло в рамках борьбы с пандемией. Это финансирование в течение 3 месяцев коммунальных платежей тем абонентам, которые используют в месяц не более 200 квт электроэнергии и не более 200 кубометров природного газа.

Министр утверждает, что этой льготой уже воспользовались 1,2 миллиона абонентов энергораспределительных компаний и 600 тысяч абонентов газораспределительных компаний. Мачавариани также напомнил о «застрахованных» правительством ценах на 9 основных продовольственных товаров, которые признаны основной составляющей потребительской корзины и о других налоговых и иных льготах и планах на будущее, после чего передал слово своему заместителю Лаше Хуцишвили. Замминистра уже подробно объяснил, кого коснутся компенсации, которые правительство планирует выплатить гражданам для поддержки населения в условиях пандемии.

Это прежде всего категория занятых по найму, лиц, которые получали зарплаты от компаний-работодателей на свои банковские счета и которые из-за коронавируса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены. Они будут получать от государства по 200 лари в течение 6 месяцев.

Следующая категория — это занятые, которые продолжают работать. Поддержка государства для них выразится в оплате государством подоходного налога на зарплату таких работников в размере 750 лари. При этом получаемая таким работником месячная зарплата не должна превышать 1500 лари, в этом случае государство профинансирует подоходный налог от 750 лари.

Третья, и самая разнообразная категория — так называемые самозанятые. Их минфин поделил на пять групп. Одна группа — индпредприниматели, которые зарегистрированы в Службе доходов минфина, представили декларации на подоходный налог за 2019 год и хотя бы раз за первый квартал текущего года выбили чек на кассовом аппарате за оказанные услуги или реализованный товар. В число зарегистрированных также внесены малые предприниматели и лица со статусом микробизнеса. Для получения компенсации они также должны были хотя бы раз за первый квартал текущего года выбить чек на кассовом аппарате. В отдельную категорию внесены владельцы салонов красоты, автомоек, пекарен и иных подобных заведений. Таких предпринимателей, по подсчетам минфина, в масштабе всей Грузии числится 150 тысяч человек, и все они уже идентифицированы. Что касается самой сложной категории самозанятых, которые нигде не зарегистрированы и получали деньги за услуги на руки, им придется представить в минздрав хотя бы какой-нибудь документ, подтверждающий получение ими доходов.

Зарегистрированные и работающие по найму лица получат сумму компенсаций за апрель, предположительно, после 15 мая. Что касается самозанятых, им придется заполнить на сайте минздрава специальную электронную форму заявки и указать свои идентификационные данные, в том числе свой банковский счет. «Мы не знаем реквизиты их банковского счета, поэтому придется заполнить такую заявку», — заявил замминистра.

Страница на сайте минздрава должна заработать с 15 мая, а заполнить заявки на получение компенсации граждане должны до 1 июля. Зарегистрированные самозанятые, по информации замминистра, получат свои суммы через 10 дней после заполнения заявки на сайте. Что касается незарегистрированных самозанятых, им придется представить и справки о доходах, поэтому их заявки будут вначале рассмотрены минфином, затем переданы межведомственной комиссии при минздраве, на эти процедуры уйдет 2 недели, после чего уточненные данные вернутся минфину и через 10 дней после утверждения той или иной заявки заполнившее ее лицо получит сумму на свой банковский счет.

Из информации минфина следует, что часть самозанятых сможет получить сумму компенсаций только в конце мая или в начале июня, а незарегистрированным самозанятым придется ждать решения своего вопроса еще две недели и 10 дней, то есть им суммы начнут начислять не ранее середины июня.

Все самозанятые, вне зависимости от категории, получат от государства разовую помощь в размере 300 лари.

Вопрос лишь в том, как будут жить оставшиеся без работы люди еще как минимум месяц или полтора, если все их сбережения и накопления уже практически исчерпаны. Правительство ответа на этот вопрос не дает.

Эксперты и оппозиция критикуют антикризисный план правительства Грузии и считают предложенный властями принцип распределения и выплаты компенсаций несправедливым и неадекватным стоящим перед страной и населением вызовам.

Напомним, что презентация антикризисного плана правительства Грузии состоялась 24 апреля.