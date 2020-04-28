Иркутск, , 14:57 — REGNUM Социальный проект «Цена зафиксирована» стартовал в торговых сетях Иркутской области, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в региональном правительстве.

Уточняется, что акция призвана поддержать покупательскую способность населения в период снижения его доходов.

По словам и. о. губернатора Приангарья Игоря Кобзева, реализация проекта «Цена зафиксирована» — это общая работа всех участников продовольственного рынка региона, направленная на сохранение социальной стабильности.

«Товары, цены на которые фиксированы, являются сами популярными и востребованными среди покупателей», — подчеркнул глава региона.

Товаропроизводители и торговые сети зафиксировали цены на 48 товаров, в основном это продукты питания. Каждый товаропроизводитель самостоятельно определил для себя перечень таких товаров и цену на них.

Руководитель потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова отметила, что в фирменных магазинах производителей может быть от одного до пяти наименований производимой продукции, в торговых сетях — около 30.

Проект предусматривает установление фиксированной цены до 1 августа текущего года. Речь идёт о таких товарах как хлеб, молоко, куры, сметана, сливочное масло, кефир, куриные яйца, соль, мука, макаронные изделия, чай, кофе и других. Эти товары на полках разместят по специальным ценникам «Цена зафиксирована».

В проекте принимают участие торговые сети «Багира», «Слата», «Экономия», «Удача», «Командор», фирменные магазины восьми товаропроизводителей. Всего около 300 торговых объектов в 14 муниципальных образованиях Приангарья. Ведутся переговоры с другими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров. Присоединиться к проекту могут и другие участники продовольственного рынка.

Губернатор рекомендовал властям в муниципальных образованиях проработать этот вопрос с локальными торговыми сетями и местными сельхозтоваропроизводителями.

Параллельно по распоряжению главы региона в магазинах проводится ежедневный мониторинг цен. С начала месяца зафиксировано снижение цен на ряд товаров. Это охлажденные куры, творог, говядина, чёрный байховый чай, свежие помидоры и огурцы.

Напомним, решение зафиксировать цены на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости было принято на совещании под руководством Игоря Кобзева по вопросу «О ценовой ситуации в регионе».

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