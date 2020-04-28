Москва, 28 апреля 2020, 14:49 — REGNUM По некоторым критериям Россия приблизилась к ситуации, когда можно говорить о почти исчезнувшем среднем классе, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он рассказал 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.
Как правило, по словам Комолова, под средним классом подразумевают определённый уровень доходов и потребления, однако это совершенно не определяет роль человека в разделении труда, в системе производственных отношений. Как пояснил экономист, можно иметь доход в 20 тысяч рублей в месяц и быть при этом социальным паразитом — рантье, а можно, получая тот же доход в месяц, быть представителем наёмных работников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти России на фоне пандемии не имеют какого-либо отдельного плана спасения среднего класса.