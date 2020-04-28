Москва, , 14:49 — REGNUM По некоторым критериям Россия приблизилась к ситуации, когда можно говорить о почти исчезнувшем среднем классе, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он рассказал 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России может скатиться в состояние бедности из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

«Это очевидно и бесспорно. Другое дело, что такое средний класс и как мы его определяем. Модно, например, использовать критерий, который предполагает не только учёт уровня доходов, но также определённую корзину потребления, которую может позволить себе гражданин. Иными словами, представитель среднего класса должен не только потреблять продукты питания, иметь одежду и крышу над головой, но ещё получать качественное образование, достойный доступ к медицинским услугам, — сказал Комолов. — И по этому критерию наш средний класс настолько узок, что его сокращение будет выражаться в конечном счёте в статистических погрешностях, потому что особо нечему сокращаться. Плюс само по себе понятие «средний класс» больше социологическое, чем экономическое, потому что никак не объясняет природу производственных отношений».

Как правило, по словам Комолова, под средним классом подразумевают определённый уровень доходов и потребления, однако это совершенно не определяет роль человека в разделении труда, в системе производственных отношений. Как пояснил экономист, можно иметь доход в 20 тысяч рублей в месяц и быть при этом социальным паразитом — рантье, а можно, получая тот же доход в месяц, быть представителем наёмных работников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти России на фоне пандемии не имеют какого-либо отдельного плана спасения среднего класса.