Москва, , 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей. Об этом следует из опубликованных финансовых результатах компании.

Согласно отчету, консолидированная выручка интернет-компании за указанный период выросла на 26%, до 47 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 13%, до 12,1 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.

Выручка от рекламы составила 30,1 млрд рублей (36% от всей выручки), выручка от сегмента «Такси» выросла на 50% и составила 24,3% от всей выручки.

Выручка прочих направлений и экспериментов составила 4,9 млрд рублей (рост 98%), выручка «Медиасервисов» и «Вертикалей» составила 1,4 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes составил Топ-20 самых крупных по рыночной капитализации компаний рунета.

Так, список возглавил «Яндекс», далее идут Mail.ru Group и Avito. Первые три компании в списке оцениваются соответственно в $10,7 млрд, $5,3 млрд и $3,8 млрд. В топ-10 также вошли Wildberries ($1,2 млрд), Ozon Group ($694 млн), HeadHunter ($299 млн), «Ситилинк» ($245 млн), 2ГИС ($243 млн), Lamoda ($226 млн) и ivi.ru ($204 млн).

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