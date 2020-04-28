Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение правительству Петербурга из-за его постановления. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве. Антимонопольщики требуют от Смольного изменить постановление городского правительства №1002 от 20 сентября 2012 года.

Оно касается ГУП «Трест геодезических работ и инженерных изысканий». Согласно документу, для получения разрешения на установку или перемещение билбордов на дорогах необходимо получить схему местности, а сделать ее может только этот трест.

Но этот ГУП не является «лицом, на которое возложено осуществление госфункции по изготовлению схемы местности в Петербурге».

«Такие работы вправе выполнять любое лицо, соответствующее ряду требований законодательства РФ. Таким образом, одна из норм городского законодательного акта ограничивает конкуренцию в сфере разработки схем местности, создавая препятствия для осуществления предпринимательской деятельности иным хозсубъектам, действующим в этой сфере», — указывают в УФАС.

Это нарушает статью 15 Закона о защите конкуренции, подчеркивают антимонопольщики. Они требуют исключить упоминание треста из постановления правительства №1002.

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