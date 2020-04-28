Москва, , 14:40 — REGNUM Законопроект, ограничивающий работу коллекторских агентств, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

Предлагается запретить уступку права (требования) по кредитным договорам третьим лицам.

Также предлагается внести существенные изменения и в порядок взыскания просроченной задолженности на основании агентского договора. В частности, законопроект предусматривает закрепление особенностей агентского договора, заключаемого с целью возврата задолженности по договору потребительского кредита (займа) и по договору об ипотеке или по обеспеченному ипотекой обязательств. По этим видам агентского договора, агентом может выступать только кредитная организация, а действия, направленные на возврат задолженности, могут совершаться только от имени и за счет первоначального кредитора.

Читайте ранее в этом сюжете: Коллекторам могут запретить работать по договорам с банками