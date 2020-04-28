28 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

О преодолении проблем с эпидемией коронавируса в Австрии специально для ИА REGNUM рассказал региональный представитель ТПП РФ в Австрии и Словакии Роман Рыкунов

Роман Рыкунов, , 14:59 — REGNUM В Палате экономики Австрии (ПЭА) отмечают, что эпидемию коронавируса в стране постепенно удалось взять под контроль. Несмотря на сложность ситуации и отсутствие опыта решения подобного рода кризисов, правительство справилось с задачей по сохранению жизней многих граждан.

Рыкунов Роман Викторович — Региональный представитель ТПП РФ в Австрии и Словакии Фото из личного архива

На сегодня ежедневное увеличение числа новых заболевших составляет менее 2%. В стране зарегистрировано 15 011 подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, 530 человек скончались. В ПЭА подчеркивают, что таких результатов удалось добиться благодаря жёстким ограничительным мерам, которые были введены на территории Австрийской Республики.

Как полагают австрийцы, стабилизировавшаяся эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать постепенный перезапуск экономики, погрузившейся в тяжёлую рецессию. В ПЭА указывают, что падение ВВП по результатам 2020 года составит 7,6%, что равняется примерно 34 млрд евро. Показатель безработицы поднимется до 9,1%.

На докризисный уровень Австрия выйдет по самым оптимистичным прогнозам не раньше 2022 года. Существенную нагрузку на экономику оказали меры поддержки крупным, средним и малым предприятиям. Была выделена сумма в 38 миллиардов евро. Основная часть состояла из чрезвычайного фонда в 15 миллиардов евро, который предназначался для обеспечения ликвидности компаний, особенно пострадавших от кризиса. Финансовые средства предоставлялись через кредиты и гранты.

Другие меры включали отсрочку налоговых платежей, принятие ответственности и гарантий, а также особую модель сокращённой работы. Определить точную степень эффективности этих шагов пока не представляется возможным. Для этого необходимо минимум полгода.

В ПЭА считают, что деньги позволили решить главную задачу — не допустить коллапса всей системы. При этом отмечаются сложности, с которыми сталкиваются обращающиеся за поддержкой компании. Оппозиционные партии заявляют об излишней бюрократизации процесса и его непрозрачности.

Всё это вынуждает австрийцев как можно скорее вернуть страну в нормальный режим функционирования. Так, с середины апреля вновь открылись некоторые крупные общественные парки, магазины площадью до 400 квадратных метров, садовые центры, небольшие пекарни и закусочные. Были разрешены поездки на общественном транспорте для отдыха и иных целей при условии, что пассажиры надевают защитные средства для рта и носа, а также соблюдают дистанцию.

С 1 мая планируется разрешить открытие спортивных объектов, связанных с теннисом, гольфом, верховой ездой, стрельбой, авиацией. Профессиональным спортсменам разрешено вернуться на поле 20 апреля. На 15 мая запланировано открытие школ, парикмахерских и ресторанов.

Для данных заведений вводятся особые правила работы. Анонсирован также запуск поездов в Венгрию и Румынию исключительно для доставки в Австрийскую Республику работников, уехавших с началом карантина на родину. В стране насчитывается порядка 33 тысяч людей, нуждающихся в круглосуточном уходе, за которыми смотрел персонал, набранный в соседних странах.

Вместе с тем австрийцы признают, что слишком поспешная отмена ограничений может привести к возобновлению распространения коронавируса. До сих пор не ясно, когда можно будет открыть границы и возобновить полноценное сообщение с другими странами. В ПЭА уверены, что только после появления вакцины от коронавируса жизнь в Австрии станет по-настоящему более безопасной.