Уфа, , 14:44 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса показала, что ориентация на иностранных поставщиков может создавать дополнительные риски. Об этом 28 апреля сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» в столице Башкирии.

По его словам, важно не то, что мир меняется, а то как мы меняемся вместе с ним и пользуемся новыми возможностями этого изменившегося мира. Сейчас есть понимание того, что среди связанных с коронавирусом явлений есть и такие, которые могут помочь развитию экономики.

Назаров сообщил, что кризис показал, что разделение технологических цепочек может стать уязвимостью. А ориентация на зарубежных производителей может создавать дополнительные риски.

На этом фоне, развитые регионы России получили дополнительные преимущества с точки зрения поставок на внутреннем рынке, отметил он.