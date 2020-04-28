Нальчик, , 14:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии может быть смягчен введенный режим полной самоизоляции. Власти региона намерены разрешить работать еще ряду предприятий. Поручение по расширению списка отдал в ходе оперативного совещания глава республики Казбек Коков, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе руководителя субъекта.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, а также рекомендаций Роспотребнадзора представить предложения по расширению перечня организаций, которые смогут возобновить свою работу при условии строгого соблюдения санитарных требований», — говорится в сообщении.

Правительство региона должно исполнить поручение Кокова до 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии после введения режима полной самоизоляции был опубликован список предприятий, которым разрешили работать в нерабочие дни до 30 апреля 2020 года. В него вошли в том числе производства средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств, медицинских изделий, предприятия общественного питания, работающие на вынос, а также адвокаты и нотариусы, частные охранные предприятия, компании по техобслуживанию и ремонту автомобилей и другие.

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