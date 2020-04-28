Москва, , 14:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на раздаче денег гражданам на фоне падения экономики из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

В ходе встречи парламентариев с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регулятора разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это реально не спасает людей в период пандемии, в частности, речь идет о США, где граждане получили 1200 долларов от государства. Миронов в ходе дискуссии привел аргументы, почему «вертолетные» деньги все же необходимы.

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«Сегодня у людей просто нет денег на еду. Я сказал, что 10 дней назад в большинстве российских семей деньги закончились, люди стали меньше есть. В этой связи необходима прямая раздача денег», — сказал Миронов по итогам встречи.

По его мнению, правительство РФ должно заниматься раздачей средств, размер выплат должен быть два МРОТ, то есть около 25 тыс. рублей, порядок выдачи средств должен быть заявительный.

«Если кто-то будет жулить, то найдем, разберёмся, накажем. Но сегодня очень важно, как можно быстрее дать людям деньги, потому что ничего страшнее нет голодного человека. Нужно хорошо помнить нашу историю, и скупой платит дважды. И если сегодня не дать денег, то это голодные бунты, это ужас ужасный, который только может быть», — подчеркнул парламентарий.

В Северной Осетии во Владикавказе недовольные снижением уровня жизни из-за ограничений и самоизоляции граждане вышли на митинг.