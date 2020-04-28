Стокгольм, , 13:54 — REGNUM «Скандинавские авиалинии» (SAS), крупнейшая авиакомпания стран Северной Европы, объявила о планах по сокращению штата. Увольнения коснутся порядка 5 000 штатных сотрудников. Пандемия коронавируса повлияла как на международные рейсы, так и авиаперевозки внутри Северной Европы, что привело к значительным финансовым трудностям. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В своем обращении руководство «Скандинавских авиалиний» подчеркнуло, что текущий кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, означает, что потребуется много лет прежде, чем спрос на авиаперелеты вернется на уровень, предшествующий пандемии. Уволенные 5 000 сотрудников будут распределены следующим образом: 1 900 штатных сотрудников в Швеции, 1 700 в Дании и 1 300 в Норвегии.

«COVID-19 вынудил SAS занять позицию в совершенно новой реальности, которая будет иметь последствия не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие годы», — сообщил в пресс-релизе генеральный директор SAS Рикард Густафсон.