Пекин, , 13:44 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen приступил к серийной сборке нового электрического кроссовера ID. Roomzz, концепт которого был представлен в 2019 году. Об этом сообщается на сайте издания Cheshi.

По данным журналистов, модель собирается на совместном предприятии SAIC Volkswagen, расположенном в КНР.

Авто имеет внушительную длину — 4915. Колёсная же база электрического кроссовера равна 2965 мм. Отмечается, что салон новинки будет просторнее, чем у модели Touareg.

Силовой агрегат состоит из двух электрических движков. Их суммарная производительность равна 306 «лошадей», а максимальная скорость — 180 км/ч. Электромобиль обладает очень хорошей динамикой. От 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,6 секунды.

Какой будет запас хода машины — пока не сообщается, однако ожидается, что этот показатель будет равен 450 км.

Напомним, по итогам марта текущего года в России было продано 10 007 автомобилей Volkswagen, что на 17% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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