Рига, , 13:34 — REGNUM Доходы организаторов азартных игр в Латвии в первом квартале 2020 г. снизились на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 58,678 млн евро. Об этом 28 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные латвийской Инспекции по надзору за азартными играми.

По данным ведомства, падение доходов организаторов наблюдалось во всех сегментах азартных игр, кроме виртуальной среды. Там, рост составил 27,9%.

Отмечается, что налоговые сборы в Латвии с 1 января 2020 г. были увеличены на 24% за игральный автомат и на 20% за игровой стол в казино. Это принесло в казну 2,51 млн евро за первый квартал.

Напомним, с 22 марта в Латвии работа всех игровых залов из-за пандемии была приостановлена.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.