Пермь, , 13:23 — REGNUM В пермском крае в I квартале 2020 года построено 3708 квартир общей площадью 269,7 тыс. квадратных метров, что на 68,9% превышает прошлогодний показатель, сообщает Пермьстат.

В сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 94,3 тыс. кв. метров, или 120,7% к январю-марту 2019 года.

Населением за счет собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 150,1 тыс. квадратных метров — рост составил 18,3%. На долю индивидуальных жилых домов пришлось 56% от общего объема введенного жилья против 79,8% в январе-марте 2019 года.

В I квартале 2020 года в регионе построено 1306 зданий жилого и нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось 96,3% и на нежилые здания — 3,7%. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за три месяца составил 24 897,3 млн рублей, что на 11% больше, чем в 2019 году.