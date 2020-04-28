Москва, , 13:18 — REGNUM Индекс РТС поднялся выше отметки в 1100 пунктов в ходе торгов на Московской бирже, об этом свидетельствуют данные торгов 28 апреля.

В 12:21 мск индекс находился на отметке в 1100,59 пункта, рост относительно уровня закрытия предыдущей сессии составил 1,6%.

В 12:30 индекс РТС находился на отметке 1105,79 пункта (+3%). Индекс Мосбиржи показал рост на 1,3% и составил 2603,9 пункта.

При этом доллар США стоил 74,15 рубля (-0,5%), а евро — 80,68 рубля (+0,1%).

Курс рубля и биржевые индексы подросли на фоне дорожающей нефти.