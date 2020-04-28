Абакан, , 13:16 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хакасии возбудило антимонопольное дело в отношении республиканского минстроя и застройщика. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в декабре 2019 года региональный минстрой проводил отбор нового застройщика для завершения строительства проблемного объекта. Речь идёт о доме для пострадавших дольщиков в Абакане.

Установлено, что заявка ООО «Специализированный застройщик МК Групп» поступила организатору торгов раньше, чем был опубликован приказ министерства строительства «О проведении отбора юридических лиц». Всем установленным требованиям она соответствовала. Поданную позже заявку второго претендента отклонили.

По словам руководителя управления Хакасского УФАС Ксении Лебедевой, указанные факты свидетельствуют о признаках заключённого антиконкурентного соглашения между минстроем республики и застройщиком.

Всех подробностей данной истории Лебедева не раскрывает, однако подчёркивает, что «свою роль в этом деле сыграло правительство Хакасии, определив совершенно неконкурентные условия отбора». По мнению антимонопольщиков, это способствовало сговору.

Хакасское УФАС выдало главе региона Валентину Коновалову предупреждение и дало срок для устранения нарушений закона, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов в ноябре 2018 года.

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