Москва, 28 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Госдуме в режиме видеоконференции проходит совещание депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.
Обсуждаются вопросы банковской деятельности, текущей ситуации на финансовом рынке, а также меры ЦБ по поддержке экономики и обеспечению финансовой стабильности.
В совещании также принимают участие глава правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин и глава правления ПАО Сбербанк Герман Греф.