Москва, , 11:48 — REGNUM Управляющая компания потребовала с администрации городского округа Красногорск Московской области свыше 351 млн рублей. Иск подан в арбитраж Московской области, но пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Управляющая компания «БФА» поступило 24 апреля 2020 года. Сумма иска — 351 989 862,33 рубля. Компания оказывает услуги по управлению жилым фондом с 2002 года и принадлежит ООО «Группа Балтийское финансовое агентство» (владелец — Татьяна Стукань).