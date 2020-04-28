Сеул, , 11:47 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в Южной Корее зафиксировали спад занятости в частном секторе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

П о состоянию на конец марта численность населения, занятого в частном секторе, составила 18,27 млн человек, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным министерства, данная тенденция наблюдается впервые с 2009 года, когда начался сбор статистических данных.

На предприятиях со штатом менее 300 человек, число сотрудников сократилось на 1,6%, а на предприятиях, со штатом более 300 человек, напротив, увеличилось на 1%.

Отмечается, что наибольший спад занятости был зафиксирован в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (на 12%), а также в сфере образования (на 6,7%).