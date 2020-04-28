Киев, , 11:34 — REGNUM Украинские власти не будут помогать т.н. заробичанам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с коронавирусом, заявил на брифинге 28 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что официальный Киев до сих пор возвращает в страну украинцев, застрявших за границей, и на этом фоне, по его мнению, «нелогично выглядит» параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия «в той или иной мере интенсивности».

Впрочем, Кулеба добавил, что в Киеве понимают «потребность в работниках у стран-партнеров» и поэтому в перспективе готовы пересмотреть свою позицию.

«Зеленский действительно обещал вернуть заробитчан домой, но он забыл упомянуть, что если они захотят уехать, их уже не отпустят… они теперь не могут вырваться из цепких объятий любящего президента», — комментирует ситуацию украинский экономист Сергей Фурса.

Он считает, что, ограничивая трудовых мигрантов, президент помогает олигархам с дешевой рабочей силой.

«А то в последние годы прямо беда была — приходилось зарплаты повышать постоянно. Из-за конкуренции с польским работодателем. В итоге на конец прошлого года средняя зарплата в долларах уже достигла исторического для Украины максимума. Но если людей не выпускать, то и конкуренции не будет, никаких тебе польских конкурентов, исключительно поддержка украинского производителя», — заявил специалист.

Соответственно, Фурса прогнозирует резкое снижение зарплат на Украине — «никуда ведь не денутся».