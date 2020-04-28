Киев, , 10:58 — REGNUM Руководители госкомпании «Нафтогаз Украины» почему-то решили, что не нужно покупать «супер-дешевый» газ в ЕС по 50−60 долларов за тысячу кубометров и продавать его населению, заявил 28 апреля украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя озвученное накануне решение об остановке импорта газа.

«Правило номер один для главы компании Андрея Коболева — если на рынке ЕС высокая цена на газ, то его нужно срочно покупать, взять для этого 1,5 млрд долларов кредитов и продавать дорогой газ населению… Правило номер два — если на рынке ЕС рекордно низкая цена на газ, то нужно срочно прекратить закупку газа, чтобы продать дорогой газ из хранилищ населению, ведь его закупили по 200 долларов, и теперь нужно дать возможность «отбить» маржу трейдерам газа», — иронизирует специалист.

Соответственно, делает вывод Корольчук, для «Нафтогаза» главное в любой ситуации не ущемлять интересы газотрейдеров, и если они не могут заработать на поставке газа, то лучше вообще перестать импортировать газ на Украину.

ИА REGNUM напоминает, что 27 апреля стало известно, что компания «Нафтогаз» временно прекратила импорт газа в страну. Соответствующее решение было принято из-за рекордно высоких запасов газа в хранилищах и, как заявил глава компании Андрей Коболев, в ожидании еще больше падения цен на газ. Менеджер считает, что цена на газ в ближайшее время будет только снижаться, напомнив, что совсем недавно мир увидел отрицательную цену на нефть в США.