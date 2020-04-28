Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Водители такси в Грузии будут признаны самозанятыми и смогут получить материальную помощь. Об этом рассказал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, 28 апреля сообщает агентство Report.

«Водители такси категорий А и В получат помощь, о которой говорится последние пару дней», — сказал глава грузинской столицы.

Он добавил, что таксистам на телефоны разошлют сообщения, в которых будет указано, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, самозанятым в Грузии в рамках помощи лицам, которые пострадали от кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, правительство решило единовременно выплатить по 300 лари (менее $100). Для этого им нужно будет с 21 мая зарегистрироваться на специальном сайте.

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