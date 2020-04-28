Москва, , 10:50 — REGNUM Озвученное намерение Польши наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2» — это политическая акция, которую Варшаве поручили США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Власти Польши давно заигрывают с США, пытаясь заработать одобрение и финансирование заокеанского куратора путем поддержки антироссийской кампании в Европе», — отметил Железняк.

Он напомнил, что в США открыто заявляют о готовности продолжать давление на Россию и партнеров, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Варшава решила попробовать арестовать активы газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost. По его словам, это может затормозить процесс строительства ветки газопровода.