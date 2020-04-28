Сеул, , 10:48 — REGNUM Южная Корея инвестирует 1,1 трлн вон (896 млн долларов США) в создание автомобилей с автономным управлением к 2027 году. Об этом 28 апреля сообщает Yonhap со ссылкой на министерства науки и информационных технологий страны.

Данные средства пойдут на разработку технологий для автомобилей с высокой степенью автоматизации, которые могут привести к росту автомобильного рынка. Согласно данным ведомства, инвестиции пойдут в первую очередь на разработку автономных автомобилей четвертого уровня.

Кроме того, в Южной Корее будет создана необходимая инфраструктура, а также потребуются вспомогательные услуги. Все это будет создаваться при совместном участии государства и частного сектора.

Напомним, всего существует пять уровней автомобилей с автономным управлением, которые варьируются от «первого уровня» автоматизации до «пятого уровня». Последний позволяет транспортному средству ездить самому практически без участия человека.

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