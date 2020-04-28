Москва, , 10:41 — REGNUM Средний класс в России уже давно обеднел из-за проводимой экономической политики, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ИА REGNUM, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал о негативных тенденциях на фоне коронавируса. В Госдуме считают, что все несколько хуже.

«Российский средний класс уже давно обеднел благодаря экономической политике, защищающей интересы сверхбогатой элиты», — отметил Журавлёв в Facebook.

Ректор ВШЭ Кузьминов заявил, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса средний класс может скатиться в бедность, пишет РБК. Тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

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