Москва, , 10:26 — REGNUM Малому и среднему бизнесу Москвы компенсируют часть затрат на онлайн-торговлю. Об этом 28 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Предприниматели получат субсидию на компенсацию до 50% комиссии интернет-площадки, где размещена информация о товарах и услугах. Предельный размер субсидии — 700 тыс. рублей.

Отмечается, что субсидия на продвижение продукции в интернете была утверждена ещё 31 марта во втором антикризисном пакете мер. Однако ранее она распространялась только на площадки, берущие комиссии до 20% от стоимости товара. Сейчас она может применяться при продвижении товаров через маркетплейсы и сервисы доставки еды (по перечню) вне зависимости от комиссии. При этом при торговле на площадках с высокой комиссией субсидия всё равно будет ограничена 20%.

«Возможность частично компенсировать расходы на интернет-продвижение своей продукции сейчас важна для всех представителей малого и среднего бизнеса — вне зависимости от размера комиссии их партнеров», — пояснил глава департамента и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Приём заявок от бизнеса ведётся до 1 июня.