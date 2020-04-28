Москва, , 10:32 — REGNUM Почти 13% российских бизнесменов смогли адаптироваться к работе в условиях карантинных мер, они отметили положительную динамику в своей деятельности. Об этом сообщил 28 апреля журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Катырин сослался на данные опроса в рамках еженедельного проекта «Бизнес-барометр страны», который стартовал 17 апреля. Представители малого и среднего бизнеса из 83 регионов РФ приняли участие в проекте, заполнив около 22 тыс. анкет.

Смогли подстроиться к возникшей ситуации и отметили положительную динамику в своем бизнесе 13% респондентов. Более 70% указали, что стремятся сохранить коллектив и не увольняют работников. При этом 8% отказались от сокращений, когда узнали о субсидиях на выплату зарплат, обещанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опросы показали, что 32% российских работодателей снизили зарплаты сотрудникам из-за режима карантина по коронавирусу, а 34% отправили работников в отпуск за свой счёт.

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