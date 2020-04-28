Сеул, , 10:28 — REGNUM В марте 2020 года индекс физического объёма экспорта товаров Южной Кореи составил 122,78 пунктов, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что в декабре прошлого года показатель вырос на 7,7%, в январе — упал на 3,5%, в феврале — снова вырос на 11,4%.

Эксперты отмечают, что несмотря на распространение коронавируса объём экспорта полупроводников, оптических и электронных устройств вырос на 15,2%, химической продукции (включая косметику и фармацевтику) — на 11,2%.

Индекс физического объёма импорта вырос на 1,5%, до 116,71 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 по 20 апреля 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 26,9%, до 21,72 млрд.

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