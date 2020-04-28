Набережные Челны, Татария, , 10:22 — REGNUM По итогам 2019 года ПАО КамАЗ получило выручку в размере 190 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что в 2018 году выручка автопредприятия составила 186 млрд рублей.

Сообщается, что доход от продаж автобусов, прицепов и спецтехники составил 17 399 млн рублей, что на 52% больше, чем годом ранее. Выручка от реализации автотехники на условиях лизинга в прошлом году составила 3 642 млн рублей — на 58% больше, чем в 2018 году.

7,5% от выручки бренд инвестирует в инвестиционный проект «Развитие модельного ряда автомобилей КамАЗ и модернизация мощностей для его производства». При этом автопредприятию удалось сохранить себестоимость своих машин на уровне 2018 года. Кроме того, марка сократила убыток по сравнению с первым полугодием 2019 года более чем на один миллиард рублей.

Ранее стало известно, что в 2022—2023 годах руководство КамАЗа планирует начать производство пяти новых модификаций моторов семейства Р6. Среди них будут газовая и газодизельная версии моторов, а также двигатель с повышенной энергоэффективностью.

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