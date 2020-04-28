Москва, , 10:15 — REGNUM Страховые компании ожидают, что общие сборы по КАСКО в 2020 году снизятся на 15−25% в зависимости от длительности карантинных мероприятий. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Снижение уровня доходов населения и возможный рост цен на полисы могут привести к сокращению продаж примерно на 15−25%», — сказал Юргенс.

Снижение интенсивности дорожного движения, произошедшее из-за ограничительных мер в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией приведет к кратковременному снижению количества ДТП и связанных с ними убытков по КАСКО, отмечает он.

Однако рост курса валют и последовавшее за ним подорожание импортных запасных частей для ремонта приведет к росту среднего возмещения по полисам.