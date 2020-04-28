Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM За первый квартал 2020 года продажи легковых машин в Екатеринбурге достигли 5591 единицы, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Больше всего за первые три месяца текущего года в Екатеринбурге было продано машин бренда Lada — 929 единиц. Это почти соответствует результату прошлого года — 884 единицы.

На втором месте по продажам Kia. За отчётный период дилеры реализовали 737 таких машин, что на 197 единиц выше прошлогоднего результата. Продажи машин марки Renault находятся на третьем месте. С января по март они выросли с 487 до 626 единиц.

На четвёртом месте — Hyundai. Продажи машин этой южнокорейской марки возросли с 418 до 584 единиц.

Замыкает пятёрку автомобильного рынка Екатеринбурга марка Volkswagen с результатом 505 проданных авто — на 130 единиц больше, чем было продано в прошлом году.

Ранее стало известно, что официальный дистрибьютор автокомпании Bajaj в России — «Ист Вест Моторс» прекратил реализацию квадрицикла Qute, который прозвали самой дешевой машиной в мире.

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