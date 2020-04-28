Прага, , 09:20 — REGNUM Власти Чехии сделали исключение для въезда на территорию страны более 700 гражданам Южной Кореи, работающим на чешском заводе Hyundai Motors и предприятиях-субподрядчиках. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Чехии.

По их словам, данное решение было принято в ходе заседания правительства, состоявшегося 24 апреля.

После объявления пандемии коронавируса это первый случай, когда правительство Чехии разрешило въезд на территорию страны иностранным сотрудникам. При въезде граждане Южной Кореи обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, а также ограничить контакты за исключением рабочих.

Известно, что южнокорейские рабочие отправятся в Чехию чартерными рейсами в мае текущего года.

Отмечается, что чешский завод Hyundai Motor, работа которого была приостановлена 23 марта, вновь открыл свои двери 14 апреля. На заводе работают 3200 человек, вместе с субподрядчиками — 20 тыс. человек.