Париж, , 09:14 — REGNUM Компания Amazon объявила, что продлевает приостановку деятельности своих распределительных центров во Франции до 5 мая 2020 года, сообщает Le Figaro.

«Сотрудникам Amazon будет предложено оставаться дома до 5 мая включительно. Они получат полную заработную плату», — говорится в заявлении компании, чьи распределительные центры были закрыты с 16 апреля 2020 года.

Версальский апелляционный суд постановил 24 апреля, что профсоюзы требовали от компании реальной оценки рисков, связанных с коронавирусом. Апелляционный суд расширил список продуктов, которые Amazon может продолжать поставлять, и установил штраф в размере 100 000 евро за нарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост мэра Парижа Рашида Дати представила предложения по выходу из изоляции в столице Франции.

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