Оренбург, , 08:49 — REGNUM В Оренбургской области все объекты социальной сферы должны быть сданы в срок, независимо от того, как складывается ситуация, связанная с распространением коронавируса. Такую задачу поставил губернатор Денис Паслер главам муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Глава региона подчеркнул, что социальные стройки — это работа и ответственность глав муниципальных образований. «При возникновении рисков срыва сроков будем перераспределять бюджетные деньги тем муниципалитетам, где умеют и хотят работать», — сказал Денис Паслер.

Стоит отметить, в 2020 году в сфере здравоохранения должны ввести в строй 11 объектов; в сфере образований — три школы и семь детских садов; в сфере культуры — два дома культуры, также физкультурно-оздоровительного комплекса для студентов учебных заведений культуры. Запланировано строительство спорткомплекса «Локомотив» в Орске и трех ФОКов.

Стоит отметить, в 2020 году в сфере здравоохранения должны ввести в строй 11 объектов; в сфере образований — три школы и семь детских садов; в сфере культуры — два дома культуры, а также физкультурно-оздоровительного комплекса для студентов учебных заведений культуры. Запланировано строительство спорткомплекса «Локомотив» в Орске и трех ФОКов.