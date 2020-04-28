Нур-Султан, 28 апреля 2020, 08:44 — REGNUM Введение оптово-распределительных центров в Казахстане снизит стоимость аграрной продукции на 25%. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.
Глава правительства поддержал идею министерства торговли и интеграции о создании сети оптово-распределительных центров. Мамин отметил, что действующая система обеспечения населения продовольственными товарами неэффективна.
Премьер-министр считает, что сеть распределительных центров увеличит производство плодоовощной продукции, так как обеспечит сохранность собранной продукции и уменьшит потери.
Напомним, после введения чрезвычайного положения в Казахстане выросли цены на социально значимые товары. В марте правительство республики ввело государственное регулирование цен на отдельную группу товаров.