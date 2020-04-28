Киев, , 08:14 — REGNUM По итогам марта 2020 года украинские автолюбители купили 6,4 тыс. единиц новых легковых машин, что 12% меньше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что падение продаж автомобилей на авторынке Украины произошло первый раз за последние 14 месяцев.

Больше всего в стране за отчётный период было куплено машин французского бренда Renault. В марте украинские автолюбители приобрели 1260 таких авто, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Второе место занимает японская марка Toyota. Здесь продажи уменьшились на 21%, до 660 экземпляров. Тройку лидеров замыкают машины корейской компании KIA — 570 единиц, что на 18% меньше результата прошлого года.

Четвертое и пятое места в данном рейтинге занимают соответственно Nissan (350 ед.) и Hyundai (320 ед.).

Напомним, в Германии продажи новых легковых машин в марте текущего года составили 215 тыс. единиц — на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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