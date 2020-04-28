Саратов, , 08:01 — REGNUM Арбитраж Саратовской области на месяц перенёс судебное заседание по иску управления Росимущества к ООО «Переселение-Инвест». Истец ранее добился истребования «из незаконного владения» 12 земельных участков, а отдельным заявлением в деле госведомство пытается снять обеспечительные меры по спорным наделам. Ходатайство планируется рассмотреть 20 мая 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Истец в данном деле выступал в интересах Российской Федерации, на баланс которой и вернули участки, некогда принадлежавшие Саратовскому авиазаводу. Отдельным ходатайством Росимущество просит отменить обеспечительные меры в виде запрета Росреестру проводить с ними регистрационные действия. Обжаловать изъятие земель ответчик не смог ни в одной из инстанций.

Напомним, в 2012 году в Саратове прекратил существовать, работавший с 1931 года авиазавод. Он прошёл через процедуру банкротства, часть имущества предприятия с нарушением закона попала в частные руки. Пару лет назад по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, перед которой поставили задачу вернуть из чужого незаконного владения активы государства. Началась многолетняя судебная работа. По ряду исков были возвращены земельные массивы, бомбоубежища. Часть споров арбитражом пока ещё не рассмотрена.

В феврале 2020 года Верховный суд РФ своим вердиктом подтвердил, что государство не теряло свои права на имущество Саратовского авиазавода и то, в свою очередь, ушло в чужие руки с нарушением законодательства.