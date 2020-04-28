Якутск, , 07:26 — REGNUM Жители Дальнего Востока заключили 7 253 договора на «дальневосточную ипотеку» на сумму более 25,2 млрд рублей. Заявок в общей сложности подано 24,8 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Читайте также: На Северо-Западе РФ люди начали вкладываться в ипотеку по льготной ставке

«Несмотря на общее замедление экономики на фоне пандемии, спрос на льготное кредитование для приобретения жилья сохраняет положительную динамику», — сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

Активнее всех льготной ипотекой пользуются жители Приморья и Якутии. Регионы-лидеры по количеству заключенных договоров и совокупному объёму выданных средств — 1967 договоров и 7,2 млрд рублей и 1961 договор и 7,6 млрд рублей соответственно.

В Хабаровском крае заключено 815 договоров на 2,7 млрд рублей, в Приамурье — 617 договоров на 2 млрд рублей.

Средняя стоимость договора «дальневосточной ипотеки» — 3,5 млн рублей.

У останых регионов показатели значительно меньше.

«Дальневосточную ипотеку» можно приобрести под 1,6% при условии оформления онлайн-заявки и запроса подтверждающих доход документов через Пенсионный фонд России. Аналогичная ставка действует для заемщиков из бюджетной сферы, оформляющих кредит по программе в Азиатско-Тихоокеанском банке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северо-Западе России наблюдается сокращение запросов на потребительские кредиты, в то время как по ипотечному кредитованию процесс приобрел волновой характер и среагировал на снижение ставки по решению правительства РФ до 6,5%.