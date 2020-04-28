Москва, , 07:12 — REGNUM Дефицит российской пшеницы, который образуется после принятого в Москве решения о приостановке экспорта до 1 июля 2020 года, вызывает озабоченность в ряде стран мира с тяжелой продовольственной ситуацией. Об этом 27 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Ситуация «грозит изменениями в глобальной торговле и вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и повышения цен», — объясняют в издании. Она осложняется тем, что временный запрет на вывоз зерна одновременно с Россией ввели ещё несколько соседних стран.

Напомним, чтобы сдержать рост цен на зерно, Минсельхоз РФ в конце марта ввёл временную квоту на его экспорт, однако она была выработана намного раньше предусмотренного срока — в апреле вместо июня. Поэтому вскоре был введён полный запрет на экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

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