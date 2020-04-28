Токио, , 06:17 — REGNUM Уровень безработицы в Японии достиг 2,5% за март 2020 года, говорится в отчете японского министерства внутренних дел, передает телеканал NHK.

Сообщается, что показатель безработицы вырос всего на 0,1%. В частности, число безработных выросло на 20 000 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом также выросло и число занятых на 130 тыс. человек.

Однако рост безработицы японские власти связывают с пандемией коронавируса нового типа и ее последствиями для мировой экономики. В частности, утверждается, что сократилось число занятых в производственном секторе, гостиничном и ресторанном бизнесе, но выросло число работающих в сферах здравоохранения, продаж и социальных услуг.