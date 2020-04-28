Чебоксары, , 06:14 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии поступили два иска от предпринимателя в отношении китайского инвестора, который строит агропромышленный парк в республике. Одно из заявлений принято в производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Оба иска зарегистрированы в суде 21 апреля, в обоих случаях заявителем является индивидуальный предприниматель Сергей Макаричев, ответчиком выступает ООО «Сычуань — Чувашия агропромышленная торговая компания». Сумма исковых требований разная: 1 529 801,88 рублей и 1 239 801,94 рублей — общая сумма составляет 2 769 603,82 рубля.

Одно из заявлений принято в производство, заседание назначено на 3 июня. Другое дело оставлено без движения до 29 мая.

Детали исков неизвестны.

Отметим, что в суде рассматривается ещё один иск в отношении общества «Сычуань — Чувашия агропромышленная торговая компания». С заявлением в феврале 2020 года вышло общество «Трансрента», сумма требований составляет 4 000 177,5 рублей. Судебное заседание перенесено на 12 мая.

Напомним, ООО «Сычуань — Чувашия агропромышленная торговая компания» — это китайская компания-инвестор, учреждённая АО «Чычуань Рэйлвэй Инвестментс — современное развитие сельского хозяйства» в феврале 2018 года для реализации проекта строительства агропромышленного парка на территории Чувашии. По словам инвестора, в проект планируется вложить 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины.

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Несмотря на анонсированные миллиарды, проблемы возникли с выбором и предоставлением участка под строительство молочного завода: сначала скандал разгорелся в Моргаушском районе, затем протестные настроения распространились на Чебоксарский район, Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский районы. Вопрос по строительству молочного завода до сих пор не решён.

Данный вопрос 21 апреля врио главы республики Чувашии Олег Николаев обсудил в режиме видео-конференц-связи с китайскими инвесторами, высказав мнение, что причиной стало отсутствие чёткой координации действий между прежним составом правительства республики и инвестором, поскольку проекты не прошли этап широкого обсуждения. Руководитель региона подчеркнул, что власти «заинтересованы в реализации проекта, готовы над ним работать и искать новые варианты решения проблем», но решения будут приниматься с учётом мнения жителей.