Лондон, , 06:06 — REGNUM Мировые цены на нефть на бирже ICE в Лондоне продолжили падение. По данным торговой площадки на 05:29 мск июньские фьючерсы Brent торговались на уровне $18,96 за баррель, понизившись на 5,15% от уровня закрытия сессии 27 апреля.

Июньские фьючерсы WTI потеряли в цене 15,02%, до $10,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть сильно просели в ходе торгов 27 апреля — Brent потеряла более 6% цены, WTI уже опускалась ниже $12 за баррель.

Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,40 (6,5%), до $20,04 за баррель. В то же время июльские фьючерсы марки оценивались в $23,20 за баррель.

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