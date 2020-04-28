Екатеринбург, , 05:40 — REGNUM На Среднем Урале начали приём заявок от самозанятых свердловчан на получение социальных пособий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Социальная выплата проводится в рамках комплекса мер поддержки граждан в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции и действия ограничительных мероприятий. Сумма единоразового пособия составит пять тысяч рублей.

Отметим, что на его получение претендуют граждане, которые зарегистрировались в качестве самозанятых до 1 апреля 2020 года.