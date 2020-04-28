Курган, , 04:59 — REGNUM Из аэропорта Кургана полёты приостановлены до 15 мая. Об этом сообщает региональный штаб по недопущению распространения коронавируса.

Оперативный штаб Курганской области рассмотрел вопрос о возможности продолжения авиаперевозок из аэропорта Кургана, которые были приостановлены до 30 апреля авиакомпанией «ЮТэйр». Мораторий на полёты в Москву и обратно продолжится.

Билеты c 1 мая по 15 мая 2020 года на официальном сайте авиакомпании и в кассах не продаются, опровергают в штабе утверждения некоторых СМИ.