Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM До 17 млрд рублей могут составить потери Камчатского края из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.

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Основные потери регион может понести из-за недополучения налогов.

«Точных цифр пока нет. Но по пессимистичному сценарию, нацеленному на серьёзные потери, мы измеряем их где-то в 12 млрд недопоступлений налогов. И где-то ещё 5 млрд будут расходы, связанные с коронавирусом. Итого примерно 17 млрд рублей», — сказал Владимир Солодов.

Солодов также сообщил, что, вполне возможно, часть потерь будет возмещена из федерального бюджета, региональные власти прорабатывают и свои меры по покрытию дефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по состоянию на 27 апреля выявлено 195 граждан, инфицированных коронавирусом.