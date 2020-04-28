Нью-Йорк, США, , 05:45 — REGNUM General Motors, Ford и Fiat Chrysler достигли предварительной договорённости с профсоюзом и губернатором штата Мичиган о частичном возобновлении 18 мая производства в США, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.

Такое решение было принято по итогам консультаций руководства трёх автомобилестроительных гигантов с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности и губернатором штата Мичиган, на территории которого расположены многие предприятия отрасли.

По информации издания, профсоюз настаивает на том, что работа предприятий может быть восстановлена только после принятия мер по недопущению случаев заражения сотрудников.

Напомним, производства General Motors, Ford и Fiat Chrysler были приостановлены в США из-за коронавируса в конце марта.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство американской автомобильной корпорации General Motors приняло решение о приостановке выплат квартальных дивидендов акционерам из-за пандемии коронавируса нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: General Motors приостановила выплату дивидендов из-за коронавируса