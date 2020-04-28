Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Руководство американской автомобильной корпорации General Motors приняло решение о приостановке выплат квартальных дивидендов акционерам из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании.

Согласно решению руководства GM, приостанавливается выплата квартальных дивидендов и программа выкупа акций самой компаний. Предполагается, что эта мера позволит сохранить финансовый баланс на фоне неопределенности на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля компания General Motors приступила к производству аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд здравоохранения США. Первая партия медоборудования должна была поступить уже в апреле.