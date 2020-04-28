Саратов, , 03:45 — REGNUM В деле о банкротстве крупнейшего в России производителя троллейбусов — ЗАО «Тролза» на месяц отложено заседание, в рамках которого планировалось рассмотреть обоснованность иска налоговой службы. Заседание арбитража Саратовской области, где должны решить вопрос о введении первого этапа процедуры несостоятельности — наблюдения, намечено на 26 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание было отложено с апреля на май из-за мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Истец просит ввести в отношении ЗАО наблюдение, а также включить в реестр требований «задолженность в общей сумме 32 368 954,29 рубля». Во вторую очередь предполагается включение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой пенсии в размере — 23 462 145,07 рубля. Вся остальная сумма — это налог, пени и штраф, которые могут быть включены в третью очередь.

В качестве временного управляющего для предприятия предлагается член Союза арбитражных управляющих «Возрождение» из Москвы.

Напомним, завод, работавший с 1868 года в Энгельсе, выпускал троллейбусы для почти 80 городов страны. Проблемы у предприятия начались в 2019 года и уже весной оно перешло в режим простоя. Обществу прочили инвестора из дивизиона компании «Транспортные системы». В феврале 2020 года стало известно, что на базе промышленных мощностей ЗАО компания сформирует собственную площадку по выпуску троллейбусов.

Иск о банкротстве к «Тролзе» был подан налоговой службой в конце января 2020 года.